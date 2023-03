"Otávio é parecido comigo... ou eu com ele!"

Declarações de Josué, antigo jogador do FC Porto, em entrevista exclusiva a O JOGO.

No plantel do FC Porto, há um jogador com o qual Josué mais se identifica.

"Sempre gostei muito do Otávio. Aliás, ele estava no V. Guimarães, eu no Braga e empatámos 2-2 num dérbi em que cada um de nós fez uma parte incrível. Nunca mais esquecerei esse jogo. Tenho um carinho grande por ele e gosto muito de o ver jogar. É chato dentro de campo, mas fora dele é incrível e acaba por ser parecido comigo... Ou eu com ele!", começa por dizer, antes de destacar a importância que o internacional português tem na formação comandada por Sérgio Conceição.

"Neste momento, o Otávio é o melhor jogador do FC Porto, pela forma como a equipa joga com e sem ele. O Pepe é muito importante, assim como o Diogo Costa, mas o Otávio faz mais a diferença", conclui.