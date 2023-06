Otávio é o primeiro médio conhecido do Onze do Ano da I Liga

Internacional português junta-se a Diogo Costa e Pepe na equipa ideal de 2022/23.

A Liga Portugal divulgou na tarde desta quinta-feira o primeiro médio a constar do Onze do Ano da I Liga, referente a 2022/23. Trata-se de Otávio, jogador do FC Porto, que participou em 27 jogos no principal escalão.

O internacional português marcou cinco golos e fez assistências nos jogos da I Liga.

Numa eleição levada a cabo pelos treinadores e capitães de equipa da primeira divisão, Otávio junta-se assim a Diogo Costa, Pepe, António Silva, Otamendi e Grimaldo.