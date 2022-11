Otávio e Eustáquio embalaram para o sonho e chegam ao Mundial no melhor momento

Otávio e Eustáquio rumam ao Mundial do Catar em topo de forma, depois de vários jogos a renderem golos. O camisola 25 somou cinco assistências nos últimos seis encontros, enquanto Stephen, convocado ontem pelo Canadá, teve uma sequência impressionante depois da expulsão com o Benfica.

O FC Porto chegou à pausa do campeonato com dois jogadores em topo de forma, uma dupla de baixinhos que não poderia fazer as malas rumo ao Mundial do Catar com mais confiança do que aquela que amealhou nas últimas semanas: Otávio e Stephen Eustáquio. O primeiro vai representar Portugal e o segundo recebeu ontem a mais do que esperada chamada para o Canadá, numa lista onde se inclui outro nome de raízes portuguesas, o central Steven Vitória, do Chaves.

Porventura, os dragões desejariam que o Mundial viesse mais tarde, para continuarem a lucrar com o alto rendimento de Otávio e Eustáquio. Nesta época, há muito que deixaram clara a sua importância, habitual no caso do camisola 25, mas as últimas semanas mostraram uma dupla especialmente inspirada. Nos derradeiros seis encontros antes da pausa, Otávio somou cinco assistências: em dose dupla com Brugge e Boavista e, pelo meio, outra frente ao Mafra, justamente para Stephen.