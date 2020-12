Otávio e as dicas de Pepe da bancada: "Fico mais tranquilo..."

Otávio foi o capitão do FC Porto e inaugurou o marcador contra o Olympiacos

Brasileiro envergou a braçadeira de capitão do FC Porto no triunfo por 2-0 sobre o Olympiacos, na Grécia.

Ser capitão e primeiro golo do jogo: "É sempre uma noite especial ser capitão do FC Porto. Isso é sempre especial para quem for, o Pepe, o Sérgio [Oliveira], eu ou o Corona. Fico muito feliz por ter marcado, mas principalmente pelo trabalho da equipa nos 90 minutos. Conseguimos fazer um belo trabalho, uma bela vitória e estamos classificados".

Muitas mexidas, um onze com quatro jogadores da formação e cinco reforços. Como é que explica que com tantas mexidas continue a apresentar bons resultados europeus? "Mostra a força do nosso plantel. O pessoal que chega é bem acolhido, os miúdos também são bem acolhidos. Acho que demos tranquilidade para eles jogarem, fizeram um excelente jogo, tanto o João Mário, como o Romário, o Diogo Leite, vários, e é isso que importa, ter o plantel bem, ter todo o mundo bem, para descansar para o próximo jogo".

Pepe e Sérgio Oliveira estavam na bancada e não se calaram durante todo jogo: "O Pepe é capitão e não é só dentro do campo, é também fora. E nos estádios está sempre a apoiar-nos, passa a experiência dele, ficamos muito felizes por isso, está sempre com a gente, fico mais tranquilo, porque ele fala de fora e eu e os nossos colegas conseguimos escutá-lo".