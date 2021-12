Otávio e a vitória frente ao Benfica: "Fizemos o 3-1 e podíamos ter feito mais..."

Otávio, médio do FC Porto

Declarações de Otávio, médio do FC Porto, após a vitória na receção ao Benfica, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.

Análise à vitória: "Foi mérito da equipa. Até brinquei que não poderia receber esse prémio perdendo um golo daqueles no final. Podia ter matado o jogo, mas estou feliz pelo trabalho da equipa. Entrámos do mesmo jeito como foi no jogo da Taça de Portugal. Um grande ambiente na nossa casa e vamos continuar assim."

Sem Evanilson e Luis Díaz: "Trabalho, confiança em todos os jogadores. Os jogadores que entraram hoje fizeram os golos, o Pepê e o Fábio Vieira. É a força do nosso plantel e, como eu falei, é continuar agora."

Mudanças no Benfica: "Sabíamos que seria outro jogo totalmente diferente. Mas nós trabalhámos o nosso jogo, para a nossa equipa, sempre focados na nossa equipa e fizemos um bom trabalho. Agora é descansar, passar um bom ano para pensar no próximo jogo."

Golo do Benfica após o intervalo: "Nós tivemos uma falha coletiva e sofremos o golo no começo da segunda parte, mas logo ficámos com um jogador a mais e controlámos o jogo, fizemos o 3-1 e podíamos ter feito mais."

Vitórias nos clássicos: "Eram dois jogos complicados contra o nosso maior rival, mas estamos acostumados a esses jogos, são bons de jogar e estamos felizes pelas duas vitórias."