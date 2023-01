Otávio é uma das principais figuras do FC Porto

Médio do FC Porto destaca as qualidades do Académico de Viseu.

É com otimismo, mas também respeito pelo adversário, que Otávio encara o jogo com o Académico de Viseu, das meias-finais da Taça de Portugal. O médio do FC Porto destaca o percurso da equipa orientada por Jorge Costa.

"Vai ser difícil. Nas meias-finais é sempre difícil, independentemente de quem seja. O Académico de Viseu vem de muitos jogos sem perder (20), está a fazer belos jogos e resultados. Toda a gente tem visto. Vai ser difícil, mas queremos ganhar e conquistar pela primeira vez a Taça da Liga para o FC Porto", afirmou o internacional português, em declarações à Liga.

"Queremos conquistar todos os títulos. Claro que tem um sabor diferente, porque nunca conquistámos a Taça da Liga. Nesses jogos não há favoritos, quem está ali merece. Vai ser um jogo bom, de igual para igual", disse ainda.

O jogo com o Académico de Viseu tem início marcado para as 19h45 de quarta-feira, em Leiria.