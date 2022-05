Otávio: "É a minha melhor época no geral"

Declarações de Otávio após o FC Porto-Estoril (2-0), partida da 34ª jornada da Liga Bwin

Sobre o título: "É muito merecido pelo trabalho da equipa no ano todo, sempre à procura do título. O objetivo principal foi conseguido, falta a Taça. Vamos desfrutar hoje e amanhã e depois pensar no Tondela."

Resumo: "É a minha melhor época no geral, mas grande trabalho da equipa que me faz ser melhor. Procurei melhorar em todos os momentos do jogo e isso é fruto do trabalho"