Otávio e a entrada para aquecimento que não esquece: "Estava lindo"

Declarações de Otávio no Museu do FC Porto, onde foram entregues os troféus referentes à conquista do campeonato e da Taça de Portugal.

Feitos: "Acho que entrar na história do clube é sempre muito bom. No final do ano queremos entregar taças e comemorar. Agora é pensar na próxima época para voltar ao Museu, ver no que errámos, porque queremos conquistar mais."

Assistência para o 3-1 na final da Taça: "Às vezes sai. Mérito do Mehdi [Taremi] por ter feito golo e estamos muito felizes por ajudar o FC Porto."

Apoio dos adeptos: "Foi incrível. Durante toda a época os adeptos acompanharam-nos para todo o lado. Já no aquecimento [da final da Taça] estava tudo azul e branco. Estava lindo."