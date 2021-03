Otávio: "Dizem que eu bato muito, mas nunca fui expulso"

Otávio, médio do FC Porto que renovou até 2025

Depois de renovar contrato pelo FC Porto, Otávio foi colocado à prova num "quiz" e só errou na comparação de jogos com Pepe e Casillas pelos dragões. Veja as respostas do médio.

Contra quem foi a estreia no FC Porto: Boavista ou Rio Ave? "Rio Ave."

O primeiro golo foi marcado na Liga dos Campeões. Contra quem foi: Copenhaga ou Lokomotiv? "Copenhaga."

Quem fez a assistência? André Silva ou Soares? "André Silva."

E lembra-se como foi a assistência? "De letra."

Quantas vezes viu um vermelho ao serviço do FC Porto: nenhuma, ou cinco? "Nenhuma. Está louco? Falam que eu bato muito, mas nunca fui expulso [risos]".

Quantas pessoas estavam no aeroporto para receber a equipa que tinha acabado de vencer o Marítimo, em 2017/18: sete ou mais que muitas? "Dez ou quinze mil, acho eu"

Qual destas opções ainda não lhe aconteceu no FC Porto: marcar um golo de cabeça, ou marcar um golo a fazer corte? "De cabeça."

Lembra-se do golo a fazer o corte? "Com o Aves, em casa."

Quantos equipamentos já utilizou desde o primeiro jogo oficial pelo FC Porto: 13 ou 15? "Treze."

Tem 177 jogos pelo FC Porto. Este número representa um a mais do que Pepe ou Iker Casillas? "Do que o Iker... É o Pepe? Então tenho mais do que o Iker?"

No "Pensa Rápido" de Malang Sarr, quem é que ele escolheu como o mais vaidoso da equipa: Uribe ou Otávio? "Fui eu... Se concordo? Não, sou tranquilo"