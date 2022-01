Otávio de volta para capitanear o FC Porto e com o play-off do Mundial na mira

Com a folha disciplinar limpa, o médio volta para capitanear o FC Porto e embalar na esperança de ser chamado por Fernando Santos.

O motor ofensivo está de volta. Otávio limpou o cadastro disciplinar contra o Belenenses e, ao mesmo tempo, descansou as pernas, regressando agora às opções de Sérgio Conceição para ajudar a equipa a manter a invencibilidade e a liderança do campeonato quando se aproximam três momentos importantes: o clássico do campeonato com o Sporting (agendado para 11 de fevereiro), a eliminatória da Liga Europa com a Lazio e, mais tarde, o play-off de acesso ao Mundial que Portugal vai ter de disputar com a Turquia e, se vencer, com a Itália ou Macedónia do Norte. A atravessar um grande momento e cada vez mais influente no onze de Conceição, o luso-brasileiro tem legítimas esperanças de regressar aos eleitos de Fernando Santos.