Otávio, de 2014 ao presente: "Mandei uma mensagem ao Evanilson por causa disso"

Um dia depois de renovar pelo FC Porto até 2025, Otávio foi entrevistado pelo Porto Canal e FC Porto TV

O que é diferente entre o Otávio de 2014 e o de agora: "O que lembro é que agora sou mais bonito, isso aí não tenho dúvidas [risos]. Evoluí bastante, aprendi muito a nível tático e a todos os outros níveis. Virei uma pessoa mais madura, com certeza, mas em tudo, com a família...aprendi a dar valor a muitas coisas. Foi o FC Porto que me fez assim, então só tenho de agradecer e fazer o meu trabalho da melhor forma.

Equipa B e o V.Guimarães: "Nunca é fácil manter um nível bom. Quando cheguei tive bastante dificuldades para me adaptar ao futebol português. Joguei na B, ser emprestado ao V.Guimarães foi uma coisa que também me ajudou muito, evoluí bastante e também estive lá com o mister Sérgio Conceição - também já disse que lhe agradeço muito, porque sempre me ajudou".

Mensagem ao Evanilson: "Ontem mesmo mandei uma mensagem ao Evanilson por causa disso [avançado jogou pela equipa B no domingo], disse-lhe 'mano, também já passei por isso, de jogar na B, tens de dar a tua vida aí que a tua hora e momento vão chegar, isso é normal, é a adaptação. De certeza que daqui a pouco vais estar a brilhar connosco, como já fizeste, mostraste que tens qualidade para isso'. Passei por isso, consegui ser forte, quando fui chamado para jogar na B, só a treinar eu ia da mesma maneira e foi isso que me fez chegar até ao topo."