Otávio dá gás para o Mundial e caminha para marca redonda contra o Brugge

Subida de forma após susto da lesão coloca-o mais perto do Catar. Médio à porta do jogo 250 pelo FC Porto. Fernando Santos assistiu ao clássico no Dragão e tirou notas positivas do "Baixinho". Peça fundamental para Conceição, o 25 aponta a nova marca de vulto num palco onde já fez estragos: Brugge.

O filme de 2022/23 leva apenas dois meses e meio de rodagem, mas, para Otávio, esse período foi suficiente para viver uma autêntica montanha-russa.

Além do castigo que o afastou dos dois primeiros jogos da época, o médio do FC Porto sofreu, no início de setembro, uma lesão na grade costal que o limitou durante praticamente um mês. O "Baixinho" só recuperou a titularidade a 8 de outubro, diante do Portimonense, e a verdade é que esse duelo funcionou como ponto de encarrilhamento definitivo, uma vez que Otávio aparenta ter recuperado o patamar exibicional a que habituou os adeptos.