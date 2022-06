Otávio chega aos 350 jogos na melhor fase e motivou abordagens de Inglaterra

Foi ao serviço da Seleção que o médio atingiu marca simbólica de jogos na melhor fase de sempre. Aos 27 anos, o luso-brasileiro é fulcral no FC Porto, clube que o lançou na Europa em 2014. Tem suscitado contactos de clubes ingleses, mas sem nada de concreto. Sente-se bem e motivado no Dragão.

Aos 27 anos, Otávio chega aos 350 jogos como profissional na melhor fase da carreira. O facto de o médio do FC Porto ter atingido essa marca simbólica ao serviço da Seleção Nacional é apenas um reflexo do crescimento e do longo caminho que começou a percorrer em 2012, com a camisola do Internacional. Foi o clube de Porto Alegre que projetou Otávio para a Europa, onde agora suscita a curiosidade de outras equipas.

O JOGO sabe que, nas últimas semanas, houve algumas abordagens e pedidos de informações de clubes ingleses, mas não mais do que isso e longe, para já, de merecer a atenção do FC Porto, onde o luso-brasileiro se sente tão bem quanto motivado. Certo é que a melhoria constante e gradual no rendimento, nas últimas épocas, teve acompanhamento no valor de mercado. Entre abril de 2020 e o presente, Otávio valorizou de 13,5 milhões de euros para 30 M€, segundo o portal especializado Transfermarkt - o valor mais alto registado pelo camisola 25.

Chegado no último dia do defeso de 2014/15, Otávio começou pela equipa B do FC Porto e esteve época e meia cedido ao V. Guimarães, onde trabalhou pela primeira vez com Sérgio Conceição. O reencontro com o treinador seria no Dragão, em 2017/18 e foi a partir daí que o médio começou a subir degraus, da produção à preponderância na equipa.

A época 2021/22 deu-lhe a estreia por Portugal e o recorde pessoal de participação em golos (marcou cinco e assistiu 13), ainda que o incansável trabalho sem bola também faça de Otávio um elemento pouco menos do que imprescindível no FC Porto. Ninguém, do atual plantel, veste de azul e branco há mais tempo.