Otávio bate recorde da maior venda da história do FC Porto

Dragões encaixam 60 milhões de euros

Os 60 milhões de euros investidos pelos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, para exercerem a cláusula de rescisão do futebolista internacional português Otávio atualizaram o recorde de vendas do FC Porto.

A saída do médio, de 28 anos, foi hoje oficializada pelos vice-campeões nacionais, num negócio que ultrapassa os 50 M€ pagos pelos espanhóis do Real Madrid em 2019 pela contratação do defesa brasileiro Éder Militão, igualmente através da cláusula rescisória.

No "ranking" de transações comunicadas pelos clubes nacionais à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Otávio igualou no quinto lugar o médio uruguaio Manuel Ugarte, que saiu do Sporting em julho para rumar aos franceses do Paris Saint-Germain.

O pódio das vendas é fechado pelo avançado Luis Díaz e pelo médio James Rodríguez, ambos colombianos, que custaram 45 M€ fixos ao Liverpool e aos franceses do Mónaco, respetivamente, sendo que o negócio selado com os ingleses prevê 15 ME em variáveis.

No top 5 figura ainda o médio Vitinha, após ter chegado ao Paris Saint-Germain por 41,5 M€, seguindo-se três avançados transferidos por um montante imutável de 40 M€, entre os quais Fábio Silva (Wolverhampton), o brasileiro Hulk (Zenit) e o colombiano Radamel Falcao (Atlético de Madrid), que implicou mais sete M€ pela concretização de objetivos.

Seis dos jogadores presentes nas 10 transações mais elevadas do FC Porto chegaram a coincidir com o treinador Sérgio Conceição, que orienta os "dragões" desde 2017/18 e já ajudou a SAD a "encaixar" mais de 450 M€ em receitas de transferências nesse período.