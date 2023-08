Otávio assume batuta no meio, João Mário liberta Pepê: o onze provável do FC Porto

Vazio de ideias do meio-campo no clássico da Supertaça exige um papel mais criativo ao "Baixinho" no arranque da Liga. Sem Conceição no banco e Pepe no onze, o internacional português será o patrão em Moreira de Cónegos. A sua capacidade de rutura será fundamental para desmontar o previsível bloco baixo do Moreirense.

Depois do desaire na Supertaça Cândido de Oliveira perante o arqui-rival Benfica, o FC Porto está "obrigado" a vencer no arranque do campeonato na visita a Moreira de Cónegos, palco tradicionalmente complicado para os dragões. Sérgio Conceição fará alterações no onze - desde logo, porque não tem Pepe, que está castigado - e prepara-se para entregar a batuta a Otávio, com o intuito de furar uma equipa do Moreirense que se prevê vá jogar com um bloco baixo. O número 25 vai surgir numa zona mais adiantada do meio-campo, no apoio direto a Taremi, sacrificando da equipa Namaso.

Um dos maiores problemas dos portistas na Supertaça residiu, precisamente, na falta de soluções criativas num meio-campo que ainda se encontra órfão de um sucessor para Uribe - Nico González espreita os primeiros minutos e Alan Varela ainda está a caminho -, pois nem Grujic nem Eustáquio conseguiram causar problemas aos encarnados. Para evitar uma repetição, Otávio será o maestro, ou estratega, procurando conferir à equipa um cariz mais ofensivo, usando a sua criatividade e capacidade de rutura para criar desequilíbrios no último terço do terreno. O "Baixinho" deverá pisar zonas mais interiores, até porque Pepê pode ficar com o seu lugar no lado direito do ataque, para se assumir como o organizador do jogo do FC Porto.

Sérgio Conceição vê o internacional português como uma sua extensão dentro do terreno de jogo, dada a facilidade em adaptar-se às várias nuances táticas que cada partida tem, mas também por toda a entrega e agressividade na pressão que faz na primeira zona de construção dos adversários. Esta capacidade para "ler o jogo" ganha ainda mais relevância em Moreira de Cónegos, precisamente porque não haverá treinador principal no banco, nem o capitão Pepe em campo.

É, portanto, com o estatuto de imprescindível que Otávio se prepara para iniciar o décimo campeonato em Portugal, depois de um defeso bastante animado para os seus lados, alimentado, inclusive, pelo próprio empresário, Israel Oliveira, que assumiu o interesse de Nápoles, Inter, Milan e Al Nassr na altura em que cláusula de rescisão do "Baixinho" era de 40 milhões de euros. Agora é de 60 M€, a maioria dos campeonatos já arrancou e Conceição não conta perder o jogador mais preponderante.

Fasquia está bem alta depois da melhor época

Sempre em crescendo desde que Conceição é o treinador, Otávio teve na última época a mais produtiva da carreira. O internacional português fixou um novo recorde pessoal de participações diretas em golos (20), mesmo tendo realizado menos cinco jogos do que em 21/22. O "Baixinho" marcou sete golos - máximo pessoal - e ainda assistiu por 13 vezes, igualando o melhor registo a este nível. Portimonense, Arouca, Famalicão (dois), Chaves, V. Guimarães e Braga foram as vítimas dos seus golos. O que assinou na meia-final da Taça de Portugal, com o "Fama", foi mesmo considerado o melhor da temporada entre os portistas. O desafio é bater estes números em 23/24.

João Mário liberta Pepê

O reforço do lado direito da defesa era um objetivo dos portistas no arranque do mercado, mas a recuperação do internacional sub-21 luso possibilita a Conceição ficar com duas opções para a posição.

A falta de ritmo competitivo, provocada por uma longa paragem por lesão, impediu João Mário de aparecer de início no clássico com o Benfica, mas tudo indica que Sérgio Conceição vai incluí-lo no onze no arranque do campeonato, contra o Moreirense, libertando Pepê para terrenos mais ofensivos. O treinador experimentou essa solução nos últimos 20 minutos do clássico, quando Otávio passou para funções mais interiores, confirmando um desejo manifestado um dia antes em conferência de Imprensa. "Acho que este ano poderei utilizar Pepê mais na frente, até porque tem essas características de jogador que desequilibra", explicou Conceição, que no começo do mercado de transferências estabeleceu como prioridade o reforço do lado direito da defesa, devido às partidas de Rodrigo Conceição (sem clube) e Manafá (Granada), bem como à lesão do habitual dono da posição.

Com o regresso de João Mário, que não é titular desde 10 de março (Estoril), às opções a necessidade de reforçar a posição deixa de ser tão premente e deverá levar os azuis e brancos a olharem com maior atenção para outros setores, principalmente se sair outro elemento. A chegada de um novo lateral não está totalmente descartada, mas teria ser um elemento de baixo custo ou uma oportunidade única de negócio. Caso isso não aconteça, Pepê será chamado a abandonar o ataque para voltar a vestir o fato de "bombeiro".

Wendell baralha à esquerda

Lateral brasileiro volta a ser opção após castigo. Na última temporada acabou como titular

O embate de hoje, com o Moreirense, será o primeiro para o qual Wendell estará elegível esta época. O brasileiro despediu-se de 2022/23 com uma expulsão na final da Taça de Portugal, contra o Braga, e foi obrigado a cumprir castigo na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, pelo que o regresso vem baralhar um pouco as opções de Sérgio Conceição no lado esquerdo da defesa. Zaidu foi o escolhido para joga de início com os encarnados e, por ter alinhado na maioria dos testes mais complicados da pré-temporada, poderá levar alguma vantagem. Contudo, o ex-Bayer Leverkusen tomou-lhe o lugar na parte final da última época e as dinâmicas reveladas pela equipa nessa fase, principalmente no capítulo ofensivo, poderão levar Conceição a promover uma substituição.

Wendell esteve envolvido em rumores no começo do defeso, devido a um alegado interesse do Galatasaray, noticiado pela Imprensa turca, mas a verdade é que acabou por continuar no FC Porto, pelo qual tentará superar os números da última época. A fasquia está colocada nos 44 jogos, dois golos e cinco assistências (máximo de carreira).

ONZE PROVÁVEL DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Pepê, Grujic, Eustáquio e Galeno; Otávio e Taremi.