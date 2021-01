Otávio arrisca falhar quatro jogos do FC Porto e só deve voltar no dérbi

Brasileiro tem uma distensão muscular na coxa esquerda e deve parar duas semanas, falhando os próximos quatro jogos do FC Porto.

Otávio tem uma distensão muscular na face posterior da coxa esquerda e vai desfalcar o FC Porto nas próximas duas semanas, falhando, em princípio, os jogos com Rio Ave, Belenenses e o duplo compromisso fora de casa com o Braga, um para o campeonato e outro para a Taça de Portugal.

O médio foi reavaliado no sábado de manhã, no Olival, depois de ter sentido uma "picada" na coxa na partida com o Gil Vicente, que abandonou aos 82 minutos. O FC Porto não detalhou o grau da lesão - existem três no que diz respeito às distensões -, mas, olhando para exemplos anteriores, o tempo de paragem rondará os 15 dias. Quer isso dizer que Otávio poderá estar disponível para a receção ao Boavista, a 14 de fevereiro, o encontro que antecede a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com a Juventus.

Otávio, que se encontra em final de contrato com o FC Porto, está a realizar uma grande temporada, com três golos e oito assistências (é o melhor da equipa neste capítulo), porém este início de 2021 tem sido de azar. Primeiro, testou positivo à covid-19 e esteve em isolamento dez dias, falhando os clássicos com o Benfica e o Sporting que o FC Porto não conseguiu vencer. Aliás, dos seis jogos em que Otávio não participou, os portistas só venceram metade. Com ele em campo, o nível de jogo da equipa sobe, conforme O JOGO mostrou a meio da semana, após o regresso à competição em Faro. Uma semana depois, lesionou-se sozinho em Barcelos.