Otávio aponta a conquistas europeias e admite: "Não era bom em mais nada..."

Declarações de Otávio, internacional português e campeão nacional pelo FC Porto em entrevista concedida à Betano Mag.

Adeptos especiais: "Tive momentos menos bons mas isso faz parte, qualquer jogador passa por isso e de há dois ou três anos para cá venho num momento muito bom, a conquistar títulos. Isso é o que vale verdadeiramente e fico muito feliz pelo carinho dos adeptos para comigo e tento dar tudo por eles e por este clube."

FC Porto pode voltar a ganhar um troféu europeu em breve? "Sem dúvida. É difícil participar em todas as competições e ganhá-las todas, mas com o plantel que temos podíamos ter chegado a uma final europeia, como por exemplo à final da Liga Europa. Na próxima época, vamos jogar a Champions e quem sabe... O FC Porto é sempre desses patamares."

Estar no Porto é como estar em casa? "Sem dúvida. Vou morar aqui no futuro e sinto-me totalmente em casa."

Apaixonado pelo Porto desde que chegou: "Já era apaixonado pela cidade quando cheguei. Aqui é tudo muito bom, a comida, o clima. É parecido com o sítio do Brasil de onde vim e tornou tudo mais fácil."

Jogar futebol de rua na infância: "Até aos 9, 10 anos, era na rua, com os meus amigos e também joguei futsal durante bastante tempo, o que me ajudou bastante, primeiro no João Pessoa e depois no Recife. O meu pai levava-me todos os dias para treinar, era duas horas para ir e duas horas para voltar, foi difícil. Mas agora estou a colher os frutos que plantei no passado. Batalhei muito para chegar até aqui e olhando para trás, só tenho de agradecer."

Ser futebolista profissional: "O meu foco sempre foi esse e, se não fosse jogador, não sei o que seria. Não era bom em mais nada, o meu foco era esse."