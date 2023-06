Otávio, amor como poucos: avança para a oitava época e só tem Helton à frente

Médio já olha para a oitava época seguida de dragão ao peito, num caso raro de lealdade neste século: só Helton o supera; Importância e desempenho do médio no FC Porto atraem atenções no mercado internacional, mas a continuidade continua a ser o cenário mais forte, até porque é indispensável para Sérgio.

Outrora casos comuns no futebol mundial, são cada vez mais raros os jogadores que se mantêm ligados a um clube por um período que ultrapasse os quatro ou cinco anos consecutivos. No Dragão, porém, mora um desses exemplos e dá pelo nome de Otávio, que acabou de completar a sétima temporada seguida ao serviço do FC Porto.

Com boas perspetivas de avançar para a oitava, o "Baixinho" prepara-se para ocupar um lugar de especial destaque no "ranking" de longevidade. Confirmando-se a permanência de azul e branco - e já vamos a isso mais à frente -, Otávio passará a ser o segundo jogador com mais épocas consecutivas no clube no século XXI. Para trás ficarão dois históricos: Vítor Baía, agora vice-presidente e administrador da SAD, e Pedro Emanuel, que completaram sete campanhas cada um; à frente, subsiste Helton, num patamar à parte (11).