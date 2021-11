Otávio admite: "Poderia ter feito melhor nas finalizações..."

Otávio no Liverpool-FC Porto

Médio luso-brasileiro vincou que o FC Porto só depende de si para permanecer na Liga dos Campeões e virou as atenções para o campeonato português

Um dia depois do jogo com o Liverpool, onde Otávio teve duas oportunidades para visar a baliza dos reds - sem sucesso, o jogador do FC Porto recorreu às redes sociais para admitir que poderia ter feito melhor.

No entanto, o camisola 25 enalteceu a entrega do grupo e o facto de os dragões entrarem para a última jornada do Grupo B dependentes apenas de si próprios para se qualificarem em segundo lugar.

"Sentimento que poderia ter feito melhor nas finalizações e seria um jogo diferente, mas estão todos de parabéns pela entrega e agora só depende de nós, em casa junto dos nossos adeptos. Seguimos juntos e vamos conquistar os nossos objetivos. Agora, foco total no campeonato para mantermos o nosso lugar", escreveu Otávio nas redes sociais.