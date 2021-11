Otávio acredita: "No Dragão, com estádio cheio, temos tudo para passar"

Declarações de Otávio após o Liverpool-FC Porto (2-0) na Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Tivemos oportunidades criadas na primeira parte, quase superior. Faltaram golos, tivemos das grandes ocasiões na primeira parte, como a minha."

Análise: "Podíamos ter matado o jogo, eles fizeram o golo e ganharam. Tentar ganhar o último jogo, agora"

Grupo da morte: "No Dragão, com o estádio cheio vai ser um grande jogo e temos tudo para passar aos oitavos. Vamos entrar com ambição, com vontade de vencer e só vai depender de nós".