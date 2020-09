Otamendi disposto a algumas cedências face ao trunfo do FC Porto

Os quase sete milhões de euros que aufere no City obrigam a uma cedência por parte do argentino, que fez menos de 40 jogos em cada uma das últimas épocas e neste defeso viu a concorrência aumentar.

O início promissor das conversas entre o FC Porto e Nicolás Otamendi para o regresso do central ao Dragão em muito se deveu à participação dos azuis e brancos na Liga dos Campeões.

O internacional argentino, de 32 anos, pretende continuar a disputar a principal competição de clubes da Europa na próxima época e, para isso, está na disposição de efetuar algumas cedências. Os quase sete milhões de euros anuais brutos que aufere no Manchester City são incomportáveis para os cofres da SAD, mas a questão poderia resolver-se com alguma ginástica de parte a parte, permitindo ao central voltar a um clube onde foi feliz e no qual poderia voltar a jogar com regularidade, algo que não sucedeu na última época.

Hipótese de continuar a jogar na maior prova de clubes na Europa agrada ao central, que deseja equipa onde possa ter minutos regularmente

De acordo com as últimas informações provenientes de Inglaterra, a Lázio, que também se prepara para disputar a Liga dos Campeões, seria o maior concorrente do FC Porto no concurso de Otamendi, que é agora representado em exclusivo por Jorge Mendes, cujas relações com os dragões melhoraram substancialmente de há um ano a esta parte.

O Valência, com o qual o "Super Agente" tem relações privilegiadas, também chegou a ser associado ao central, mas a Imprensa daquela cidade espanhola já descartou essa possibilidade. Os próximos dias podem trazer novidades.