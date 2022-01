"Otamendi com a camisola do Benfica? Fico louco ao vê-lo", diz Lucho González

ENTREVISTA PARTE II - Otamendi jogou no FC Porto e agora está no rival. Lucho compreende, mas admite que não consegue digerir

Lucho abriu a fronteira entre Portugal e a Argentina e muitos foram os jogadores das "Pampas" que brilharam em Portugal. Um deles, Otamendi, chegou ao FC Porto, onde fez três épocas e meia - venceu a Liga Europa com Villas-Boas -, foi vendido ao Valência e, depois de jogar no Manchester City, assinou pelo Benfica... Algo difícil de encarar por Lucho, que só reage às publicações do central nas redes sociais quando são sobre a seleção.

Por que razão já não há tantos argentinos em Portugal, depois do caminho aberto pelo Lucho e por Lisandro?

-É um facto... Às vezes, brinco com os fisioterapeutas ou médicos e digo-lhes que é difícil que ganhem sem argentinos, mas é uma brincadeira, porque continuam a ganhar. Na realidade, é preciso fazer uma reflexão sobre o futebol argentino, porque o FC Porto caracteriza-se por comprar jogadores jovens, com projeção, e atualmente o mercado argentino não está a oferecer isso, mas sim o Brasil, o Uruguai e a Colômbia. Não é que as portas se tenham fechado para os argentinos.