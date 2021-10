Tarefas à número 10 são claras nas estatísticas: Mehdi arrisca mais dribles e multiplicou os passes para finalização.

Os primeiros dez encontros do FC Porto em 2021/22 têm acentuado uma nova versão de Mehdi Taremi, especialmente evidente no desafio com o Paços de Ferreira, no qual o iraniano passou praticamente por terceiro médio.