Os três estímulos de Cláudio Ramos: estreia em clássicos, o jogo 300 e a primeira final

Dono da baliza dos dragões nas taças, Cláudio estreia-se em clássicos e logo no jogo 300 da carreira naquela que será, também, a primeira final enquanto profissional. Em 10 jogos de azul e branco, o guardião só consentiu golos uma vez [Mafra] e ainda não sofreu qualquer derrota. Um talismã para ajudar a quebrar o enguiço dos dragões na Taça da Liga.

A noite mais especial na carreira de Cláudio Ramos - até à data - terá o Municipal de Leiria como palco. Ao dono da baliza do FC Porto nas taças, não faltam motivos para que o encontro com o Sporting seja especial. Senão vejamos: o ex-Tondela prepara-se para se estrear em clássicos naquele que será o jogo 300 enquanto profissional, ainda por cima na primeira final que vai disputar na carreira. Razões mais do que suficientes para encarar a partida de amanhã com motivação extra e dar continuidade ao bom momento que atravessa.

Contra o Académico de Viseu, equipa da sua terra natal, Ramos fez o décimo jogo pela equipa principal do FC Porto, o oitavo da temporada depois de ter assumido a vaga deixada por Marchesín. Até ao momento, o guarda-redes ainda não sofreu qualquer derrota, registando apenas um empate, com o Mafra, na única vez em que sofreu golos pelos dragões. Ou seja, chega à final da Taça da Liga com nove "clean sheets" de azul e branco. Na noite de sábado, porém, enfrenta o maior desafio desde que se mudou para o Dragão já que nunca defrontou um dos grandes.