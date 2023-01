Os sete recordes que Sérgio Conceição ainda pode bater no FC Porto esta época

Sérgio Conceição já é o treinador com mais vitórias nos dragões, mas ainda persegue outras marcas. Algumas podem cair esta temporada. De técnico com mais ligas e Taças de Portugal pelo FC Porto a mais dobradinhas em Portugal, há razões suficientes para Sérgio manter a equipa ligada à ficha. E no final do mês pode somar troféu inédito.

"Estamos sempre à procura da perfeição, de sermos melhores amanhã do que fomos hoje". A frase de Sérgio Conceição no dia em que conquistou o primeiro campeonato pelo FC Porto, a 5 de maio de 2018, é uma espécie de lema de vida para o treinador, que não descansa à sombra do sucesso, mesmo depois de ter superado vários recordes no clube e no país.

O de técnico mais vitorioso da história dos azuis e brancos (216), que partilhava com José Maria Pedroto (215) até quarta-feira, foi apenas mais uma meta ultrapassada por Conceição, numa temporada em que poderá, pelo menos, atingir mais sete. Umas a solo, outras partilhadas.