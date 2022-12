Os quatro pilares de Pinto da Costa: "Que continue por muitos anos a dar-nos esta base..."

ENTREVISTA, PARTE III - "Rigor, competência, ambição e paixão" são as bases que atribui ao presidente e que leva para o Olival.

Sérgio Conceição percebeu o sentido da pergunta mas preferiu não falar do mercado de transferências, dizendo que espera receber de Pinto da Costa algo que não é material.

Qual seria a prenda que gostaria de receber do presidente Pinto da Costa?

- A mesma que tive no dia 8 de junho de 2017 que foi a confiança que ele teve em mim para liderar esta equipa do FC Porto. Era a melhor prenda e, depois, que continuasse a achar que eu, juntamente com a minha equipa técnica, sou alguém importante e uma solução para este clube continuar, de uma forma fantástica - diria antes muito boa porque fantástica seria ganhar todos os títulos - como nos últimos anos. Deixar-me trabalhar de acordo com o que sou como pessoa e treinador. E que o presidente continuasse com o mesmo rigor. Há quatro pilares base na liderança dele e que eu estendo ao balneário: rigor, competência, ambição e paixão. Estas não são palavras ditas ao acaso, são bem representadas pelo nosso comportamento diário. Isso é possível com o nosso líder, que continue por muitos anos a dar-nos esta base para se poder depois ganhar lá dentro.