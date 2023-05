Adeptos do FC Porto no Estádio do Dragão

Já este tarde, como o JOGO noticiou, o FC Porto decidiu que vai recorrer do castigo de dois jogos de interdição do Estádio do Dragão, na sequência do denominado caso dos coletes azuis

"Os próximos jogos do FC Porto em casa vão ser no Dragão, de certeza", disse Francisco J. Marques, diretor de comunicação, na noite desta terça-feira, no Porto Canal. "O FC Porto vai recorrer da decisão, não se conforma. Mantém-se ativa a providência cautelar interposta na altura da primeira decisão", acrescentou o diretor no programa Universo Porto de Bancada.

Já este tarde, como o JOGO noticiou, o FC Porto decidiu que vai recorrer do castigo de dois jogos de interdição do Estádio do Dragão, na sequência do denominado caso dos coletes azuis, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter mantido na íntegra o acórdão proferido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, o clube azul e branco vai dar entrada com a ação no Tribunal Central Administrativo do Sul nos próximos dias, mantendo ativa a providência cautelar entretanto apresentado no sentido de suspender a pena aplicada pelo órgão federativo.

O caso, recorde-se, remonta aos incidentes ocorrido no final do clássico entre FC Porto e Sporting, da 22.ª jornada da I Liga de 2021/22, que valerem castigos a vários intervenientes. Além dos dois jogos de interdição do estádio, os portistas foram também condenados a pagar uma multa no valor de 25.245 euros.