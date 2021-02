Os pormenores do contrato que liga Pepê ao FC Porto

Pepê, recorde-se, é a quarta contratação mais cara da história do FC Porto

O FC Porto anunciou esta quinta-feira a contratação de Pepê, jogador brasileiro do 23 anos que atua no Grémio. Os dragões, nas redes sociais, dão conta de que o contrato assinado é válido até 2026.

O ala brasileiro continuará no clube brasileiro até junho de 2021, podendo ajudar o Grémio a tentar vencer a Copa do Brasil, frente ao Palmeiras, apresentando-se na Invicta no início do próximo período de transferências internacionais, a 1 de julho de 2021.

Pepê rubrica um vínculo com válido por cinco temporadas, até 2026, com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Pelos direitos desportivos do primeiro reforço para a época, o FC Porto desembolsou a quantia de 15 milhões de euros.

Pepê, recorde-se, é a quarta contratação mais cara da história do FC Porto, só superado pelos 20 milhões de euros pagos por Óliver Torres e Imbula e ainda os 19 milhões de Hulk.