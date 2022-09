"Os óculos dos festejos do título? O Evanilson disse que tinha dois pares..."

Galeno, avançado do FC Porto, deu uma entrevista à Revista Dragões de setembro, que foi publicada esta terça-feira.

Viagem até ao Porto após conquista do título na Luz: "Foi incrível. Toda a gente deveria ter uma experiência como essa. Não só a viagem, mas também a maneira como fomos recebidos no Dragão, foi verdadeiramente especial. O apoio dos adeptos é sempre importante e poder festejar com eles daquela forma foi inesquecível. Agora estamos focados nesta época, com muitos jogos pela frente e, com eles a nosso lado, sentimo-nos imparáveis."

Os óculos que usou, a par do Pepê e do Evanilson, foram destaque nos festejos: "Já tinha esses óculos há muito tempo e tinha dito a meio da época ao Evanilson que os tinha. Ele disse-me que também tinha dois pares, por isso combinámos levá-los para a festa. Não tivemos receio de os levar connosco para a Luz, porque sentíamos que íamos garantir lá o campeonato. No Brasil é uma prática comum, mas é raro festejarem em Portugal dessa forma. Acredito que fizemos sucesso.

Entrega do troféu no Dragão: "Esse dia foi incrível. Mesmo tendo já garantido o campeonato, queríamos fechá-lo da melhor forma, junto de quem nos apoia incondicionalmente. Não joguei nessa partida, mas não deixa de ser especial poder levantar a taça no Dragão."