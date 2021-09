Os números não mentem: FC Porto tem sido meigo contra ingleses

Liverpool surge por três vezes no top 10 dos jogos com menos faltas do FC Porto na era de Conceição.

A incapacidade para ter bola, aliada à ausência quase total de agressividade, é a receita perfeita para o descalabro e ficou, mais uma vez, bem exposta na goleada sofrida anteontem pelo FC Porto, frente ao Liverpool.

De resto, a recolha efetuada por O JOGO aos encontros em que os portistas menos faltas cometeram desde 2017/18, que marca o começo da era Sérgio Conceição no clube, demonstra uma tendência para esta mistura explosiva ser exibida precisamente contra equipas inglesas.