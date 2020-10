Os números do impacto da pandemia nas contas do FC Porto

O FC Porto comunicou esta quarta-feira à CMVM o Relatório e Contas de 2019/20

O FC Porto comunicou esta quarta-feira à CMVM o Relatório e Contas de 2019/20, dando conta de um saldo negativo, fruto de um prejuízo de 116,160 milhões de euros. Trata-se de um valor recorde na SAD do clube azul e branco e é explicado no comunicado com "as anómalas circunstâncias em que se desenvolveu a temporada 2019/2020", que provocaram "um resultado líquido fortemente negativo, mas que está de acordo com o orçamento aprovado em Assembleia Geral, ajustado dos impactos financeiros provocados pela pandemia Covid-19", pode ler-se.

Ora, de que impactos financeiros se refere a SAD portista? Segundo o comunicado de 188 páginas, mais detalhado, o prejuízo total provocado pela pandemia de covid-19 "ascendeu a 9M€ quantificáveis". Mais em detalhe:

>> 2,5M€ referem-se a compensações concedidas aos detentores de lugares anuais e aos patrocinadores com direito a usufruir do corporate hospitality no Estádio do Dragão

>> 6,6M€ dizem respeito às receitas obtidas com a cedência dos direitos de transmissão televisiva que não puderam ser reconhecidas neste exercício devido aos três últimos jogos que o FC Porto disputou em casa para o campeonato nacional ter já ocorrido em julho de 2020.

A SAD do FC Porto perspetivou a recuperação do investimento feito no defeso 2019/20 até ao final de junho, mas a pandemia adiou o fecho dos campeonatos e, consequentemente, as vendas a efetuar. Entretanto, os dragões faturaram quase 100 milhões de euros em transferências, mas esse valor só poderá ser contabilizado em 2020/21, época em que está prevista a saída do fair-play financeiro da UEFA.