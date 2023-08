Conceição arrasa Luís Godinho: "Vai para o c***, és um artista, tendencioso"

Explicação surge no relatório de Luís Godinho, que dirigiu o jogo da Supertaça entre Benfica e FC Porto.

Sérgio Conceição foi expulso nos descontos da Supertaça, ganha pelo Benfica por 2-0, tendo chamado "artista" e "tendencioso" ao árbitro depois do vermelho, segundo escreveu Luís Godinho no relatório.

O técnico, que inicialmente se recusou a deixar o banco de suplentes, pediu explicações não só antes da partida ser retomada, como também após o apito final.

"Após a expulsão do treinador principal da equipa B, senhor Sérgio Conceição, o jogo esteve interrompido quatro minutos por este se recusar persistentemente a sair da área técnica, e das imediações do terreno de jogo. Para além de não acatar a ordem de expulsão, o mesmo continuou proferindo palavras insultuosas e ofensivas para o árbitro, gritando: 'Vai para o c***, és um artista, tendencioso, já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luis Díaz e agora não expulsas o João Neves. És fraco, fraco, fraco, muito fraco", pode ler-se.

Segundo Luís Godinho, o técnico dos dragões pediu novamente explicações após o apito final. "Quando a equipa de arbitragem se dirigia para o seu balneário, o árbitro foi interpelado nas escadas de acesso pelo treinador principal da equipa B, senhor Sérgio Conceição. No sentido de saber o motivo que levou à sua expulsão. Após o árbitro ter explicado os motivos, o mesmo reiterou as palavras insultuosas e ofensivas proferidas aquando da sua expulsão aos 90+6. ('Vai para o c***, és um artista, tendencioso. Já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luis Díaz e agora não expulsas o João Neves. És fraco, fraco, fraco, muito fraco' e acrescentou, gritando: 'andas a brincar com o meu trabalho. Já tens uma história contra nós. És uma vergonha'."