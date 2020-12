Os milhões que o FC Porto já encaixou na presente edição da Champions

Com a fase de grupos concluída, os dragões atingiram a marca dos 63 milhões de euros arrecadados esta temporada na prova europeia.

O FC Porto concluiu esta quarta-feira a fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21 com um triunfo no reduto do Olympiacos, por 2-0.

A equipa orientada por Sérgio Conceição já tinha garantido o apuramento para os oitavos de final - termina o grupo no segundo lugar, atrás do Manchester City - e passa à fase a eliminar com 63 milhões de euros (M€) amealhados na competição.

Vamos às contas: as quatro vitórias na fase de grupos renderam um somatório de 10,8 M€, a que juntam os 900 mil euros referentes ao empate com o City, no Dragão. O bilhete para os oitavos de final da prova vem acompanhado por um prémio de 9,5 milhões de euros.

Só a presença na fase de grupos, lembre-se, garantira desde logo 41,8 milhões de euros aos cofres dos azuis e brancos. No total, são então 63 milhões de euros que dão entrada nos cofres portistas.

De recordar que o FC Porto terá pelo menos mais dois jogos a disputar na presente edição da Champions: os dos oitavos de final, cujo sorteio está marcado para segunda-feira.