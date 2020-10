SAD recebe injeção de capital a dois dias do fecho do mercado, mas Sérgio Conceição perde dois elementos do núcleo duro. Ambos devem ser oficializados hoje, em cima do cerrar da janela de verão

Danilo Pereira e Alex Telles estão de saída do FC Porto e hoje mesmo devem ser oficializados como reforços do PSG e do Manchester United, respetivamente.