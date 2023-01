Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Famalicão, marcada para domingo (20h30) e relativa à 16.ª jornada da Liga Bwin.

Eustáquio ameaça mais a titularidade do Uribe ou do Grujic? "Não ameaça, depende do que eu entender para o jogo. Mas são três jogadores muito válidos e posso acrescentar o Bernardo Folha, o Bruno Costa, o André Franco... Tirei o Uribe porque precisava de um médio com características diferentes naquele momento, não porque estivesse mal. Ele tem aparecido em zonas de finalização, o Marko enviou uma bola à barra no último jogo... Há determinadas características nos jogadores que, mesmo não possuindo essas valências, eu tenho de olhar para eles e melhorar o que acho que um médio tem de ter. Os médios numa equipa como o FC Porto têm de fazer golos. O Eustáquio, quando chegou aqui, não se aproximava do último terço, agora já o faz e até exagera. É preciso equilíbrio porque o jogo não é só bola. É importante haver essa capacidade de perceber - e os nossos médios têm-na - que pelo menos um tem de estar sempre inserido em zonas de finalização. É aquilo que que quero deles e é isso que têm feito".