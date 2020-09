"Os jogos que tive mais prazer em participar foram esses dérbis com o Boavista"

Declarações de Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão do jogo do FC Porto frente ao Boavista, este sábado, às 21h00.

Boavista tem muitos jogadores novos, pode ser uma vantagem?: "Não vejo uma vantagem. Há até uma particularidade que é não conhecer tão bem esta equipa do Boavista. Claro que conhecemos os jogadores que compõem o plantel, mas tudo aquilo que é dinâmica do jogo, temos como referência o primeiro jogo do campeonato que fizeram e um ou outro amigável que vimos. Não penso que seja uma vantagem ou desvantagem. O Boavista tem um plantel com qualidade e, por aquilo que observámos, vai ser uma equipa interessante na nossa Liga".

FC Porto venceu sempre, mas com dificuldade. Os adeptos ajudavam?: "Para quem é apaixonado pelo futebol como eu e muita gente, se calhar dos jogos que tive mais gosto e prazer em participar foram esses dérbis com o Boavista. Tanto os nossos adeptos como os do Boavista são muito apaixonados pelos seus clubes, o que faz com que o espetáculo seja incrível. Lembro-me dos últimos jogos que fizemos no Bessa sempre com o ambiente acima da média, o que é uma pena que não haja este ano. Vamos fazer de tudo para termos três pontos importantes".

Mudança na frente do ataque: "Daquilo que é o mercado, vocês sabem. O mercado fica ali à porta, além do cão que está à porta também [risos], o mercado também ali fica. Acho mais importante falarmos da equipa do Boavista. Hoje numa antevisão do jogo tão importante, de um dérbi histórico, não vou falar do mercado".