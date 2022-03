Os destaques do FC Porto no Bessa: magia de Fábio tinha Diogo na manga

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 1-0 em casa do Boavista, jogo da ronda 27 do campeonato.

Diogo Costa 7

Destemido a sair da baliza aos 37", teve o maior sobressalto mesmo a acabar, quando travou uma "bomba" de Porozo quase por instinto, mantendo os três pontos no bolso portista. Fora isso, foi controlando a profundidade.



João Mário 6

Após algumas exibições mais tremidas, o lateral acelerou à direita e colecionou cruzamentos interessantes. Na retina ficou o slalom aos 80", em que serviu Evanilson para um remate ao poste. Porém, aqui e ali, facilitou a defender.



Mbemba 6

Foi-se impondo sem dificuldades de maior e disse presente na fase de maior aperto do Boavista. Aos 53", arriscou a subida e arrancou aplausos, vendo um amarelo aos 57".



Pepe 6

Difícil de ultrapassar pelo solo e imperial pelos ares, procurou, sempre que possível, jogar na antecipação. A qualidade habitual.



Zaidu 5

Menos acutilante do que João Mário a atacar e as combinações não lhe saíram especialmente bem. A defender, notou-se alguma permeabilidade, mormente na reta final.



Uribe 7

Um pêndulo no miolo, pouco deixou passar na sua zona de jurisdição, conferindo fluidez à circulação. Implacável aos 64", a travar contra-ataque perigoso, ainda deu o corpo às balas na compensação, bloqueando um remate.