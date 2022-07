Os destaques do FC Porto frente ao Portimonense: Gonçalo Borges brilhou e é um caso sério

Dragões fecharam o estágio com um triunfo sobre o Portimonense. Galeno fez o único golo, mas foi o outro extremo a brilhar: Gonçalo Borges é um caso sério.

O FC Porto continua o seu percurso imaculado nesta pré-temporada com mais uma vitória e ainda sem sofrer golos. Desta feita, e a terminar o estágio algarvio, um triunfo pela margem mínima sobre o Portimonense, com um golo de Galeno, numa recarga a um remate de classe de Otávio que foi devolvido pela trave.

Mas foi um dos miúdos à disposição de Conceição que mais brilhou: Gonçalo Borges. Deu profundidade nas alas, fez bons cruzamentos - incluindo o que resultou no golo - e partiu sempre sem receio para cima dos adversários nos 45 minutos em que esteve em campo. Uma exibição a confirmar as boas indicações que tem dado e que lhe podem valer um lugar no plantel.