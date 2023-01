Os destaques do FC Porto frente ao Famalicão: orquestra afinada no recital de Galeno

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por -1, jogo da ronda 16 do campeonato.

Diogo Costa 6

Uma antecipação, atenta, a evitar progressão de Rui Fonte e, no lance do golo, ainda tocou na bola com os pés, ficando isento de responsabilidades.



João Mário 8

Excelente o modo como meteu a bola em Toni Martínez para este assistir Galeno no primeiro golo, melhor ainda o cruzamento para Uribe rematar e Galeno, assinar, o 2-0. Fantástica a forma como centrou para Taremi cabecear com êxito. Terminou à esquerda.



Fábio Cardoso 6

Globalmente competente. Arriscou, por vezes, no passe.



Marcano 5

Um cabeceamento pouco ao lado e outras boas intervenções a evitar jogadas de perigo. Momentos penalizados por ter dado espaço a Rui Fonte no lance do golo.



Wendell 6

Quase sempre rigoroso a defender e com agressividade, o que lhe valeu, por exemplo, um cartão amarelo por falta sobre Ivo Rodrigues.



Grujic 6

Sempre disponível para destruir e, por vezes, com espaço para construir.



Uribe 7

Aqueceu o "motor" com um remate aos 33 segundos que Luiz Júnior travou, e continuou a ser muito útil, em especial na forma como pressionou e construiu.



Otávio 7

Qualidade e eficácia. Assim se resume a noite do internacional português. Um passe para Toni Martínez a obrigar Luiz Junior a grande defesa, um toque calcanhar para João Mário no lance do 2-0, uma tentativa de pontapé de bicicleta resolvida por Luiz Júnior que, pouco depois, bateu com um belo remate.



Taremi 7

Um passe primoroso para Galeno fazer a assistência para Otávio assinar o 3-0 e um cabeceamento sem hipótese no quarto golo, o décimo nesta edição do campeonato. Ainda fez outro, um chapelão, mas foi invalidado.



Toni Martínez 6

Criou a primeira oportunidade e fez a assistência para Galeno abrir as contas. O resto da folha de serviço foi preenchido com empenho.