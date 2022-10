Os destaques do FC Porto em Portimão: artistas com golo a bordo da locomotiva

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 2-0 em Portimão, na jornada nove do campeonato.

Diogo Costa 6

Após 76" serenos, apanhou um susto quando Yago enviou a bola à barra e, aos 81", respondeu a um remate do brasileiro com defesa atenta.



Rodrigo Conceição 7

Qual locomotiva à direita, deu nova demonstração de compromisso defensivo (excelente corte aos 47") e foi acutilante na frente, como se viu no lance do 1-0: persistente, o seu cruzamento, com um ressalto pelo meio, foi parar ao peito de Otávio. Saiu aos 80", depois de muito correr.



Fábio Cardoso 6

Controlou sem problemas de maior a sua zona de jurisdição. Viu o amarelo após os 90", mas a falta foi útil.