Os destaques do FC Porto em Anadia: Veron acelerou e Toni aproveitou

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na goleada (6-0) em Anadia, para a Taça de Portugal.

Cláudio Ramos 6

Estreia segura na época. Controlou a profundidade, iniciou a jogada do 3-0 e impediu o golo do Anadia por duas vezes, a segunda com uma bela defesa perante Fausto Lourenço.



Rodrigo Conceição 6

No lance do 1-0, descobriu Toni Martínez no corredor direito. Aos 13" viu o cartão amarelo e, após 45" aguerridos, saiu ao intervalo, tocado na coxa direita.



Fábio Cardoso 7

O segundo a estrear-se a marcar na noite de Anadia, depois de Veron. Fê-lo de cabeça, a coroar nova exibição segura e personalizada, qual patrão da defesa.



David Carmo 6

Voltou a denotar alguma dificuldade na saída de bola, mas não errou defensivamente. O Anadia, aliás, só começou a criar perigo após a saída do central.



Wendell 6

Passou, aqui e ali, por alguns sobressaltos, mas acabou em bom plano, com o cruzamento para o "bis" de Martínez.



Otávio 7

Sempre tentado a fletir para zonas mais centrais, foi aí que fez a diferença: aos 11" entregou o 2-0 a Veron numa bandeja e, no 3-0, é ele quem estende a passadeira ao ex-Palmeiras. Foi rendido aos 58", já a pensar no clássico...



Bruno Costa 6

Aos 50", bateu a bola direitinha para Fábio Cardoso fazer o 3-0. A fechar, picou o ponto e encerrou a goleada.



Grujic 6

Jogo tranquilo do sérvio, que facilitou a circulação no miolo. Aos 23", ainda tentou a sorte de primeira.



Veron 7

Um velocista sem limite no contador. Após assinar o golo de estreia, arrancou desenfreado pela esquerda e serviu Toni para o 3-0, já depois de ensaiar uma arrancada semelhante aos 20". Somou outras ações de valor e foi quebra-cabeças constante para João Nogueira.