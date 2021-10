Os destaques do jogo com o Milan: identidade portista tem o rosto de Díaz

Confira a avaliação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na vitória por 1-0 frente ao Milan, da terceira jornada da Champions.

Diogo Costa 6

Uma defesa, sem dificuldade, a remate de Giroud (43") e um resto de noite descansado. As reposições com o pé, porém, nem sempre lhe saíram bem.



João Mário 7

Ultrapassou as dificuldades iniciais para controlar Rafael Leão e a fechar a primeira parte já surgia com assiduidade no ataque. Os primeiros traços do desenho do jogada do golo, de resto, são dele.



Mbemba 8

Agigantou-se perante Giroud e Ibrahimovic e, com classe ou com chutão para a frente, limpou tudo o que apareceu no seu raio de ação. Notável.



Pepe 8

Carimbou a subida ao segundo lugar da lista de portugueses com mais jogos na prova com exibição a roçar a perfeição. Rápido a fechar os espaços e corajoso nos duelos individuais, desarmes e ainda ameaçou marcar duas vezes.



Wendell 7

Acutilante a subir pelo flanco, provocou alguns desequilíbrios no ataque sem descurar a defesa. As queixas físicas que apresentou ao intervalo precipitaram a saída.



Uribe 8

Deixou impressões digitais por todo o lado, mesmo junto à área dos italianos, onde surgiu a apertar o portador da bola em vários momentos. Foi prático na entrega e aos 55" teve um tiro de longe ao lado.



Sérgio Oliveira 7

O amarelo visto cedo (3") não lhe retirou agressividade no processo defensivo e muito menos discernimento com bola, o que lhe permitiu sair a jogar de forma esclarecida.



Otávio 6

Teve um par de combinações com Taremi e nunca se escondeu na primeira fase de construção. Acabou com três remates: dois contra defesas e um por cima.



Taremi 7

O papel de "10" assenta-lhe como uma luva, já que lhe permitiu estar sempre ligado ao jogo e entrar em combinações que o deixaram em boa posição para finalizar. Ontem gozou de cinco, mas quatro saíram ao lado e a outra saiu contra Kjaer. Fez o "passe" para o 1-0.



Evanilson 5

O colete de forças em que se viu envolvido fez com que tenha dado pouco nas vistas a atacar e tenha saído sem rematar. Mas a pressão que exerceu condicionou a construção "rossonera".



Zaidu 6

Saltou do banco ao intervalo e mostrou-se logo com um remate por cima (51"). Veloz a subir e tranquilo a defender.



Corona 5

Tentou acelerar com bola e aos 80" ficou a pedir penálti.



Vitinha 6

Aguerrido na procura da bola e seguro a distribuí-lo.



Toni Martínez 5

Uma arrancada perigosa e boa presença ofensiva.



Grujic -

Duas ações defensivas preciosas.