"Os clubes portugueses deixados à sua sorte", atira o FC Porto

Regresso do público aos estádios não está para breve e o FC Porto reagiu.

O Governo, pela voz de António Costa, anunciou na quinta-feira novas medidas restritivas no combate à pandemia de covid-19 - o país entra em estado de contingência a partir de 15 de setembro - e o primeiro-ministro confirmou que as bancadas dos recintos desportivos vão continuar vazias.

Depois de várias reações tecidas a O JOGO pelos clubes da I Liga, o FC Porto recorreu à newsletter "Dragões Diário" para vincar o lamento pela decisão governativa.

"No dia em que foram anunciadas mais medidas restritivas de combate à pandemia, o primeiro ministro António Costa informou que se manterá a proibição de acesso de espectadores aos espetáculos desportivos, o que se lamenta, porque obrigará os adeptos do FC Porto a apoiar à distância a nossa equipa. O desporto, e o futebol em particular, tem uma dimensão social e económica que não pode continuar a ser menosprezada", assinala o clube azul e branco, aludindo à final a oito da Champions para um remate final:

"Trazer a fase final da Liga dos Campeões para Portugal mereceu uma cerimónia pomposa para depois, no que realmente conta, os clubes portugueses serem deixados à sua sorte", conclui o FC Porto.