"Os apanha-bolas não podem estar sentados aos 85', se tiver de tratar disso também..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate com o Inter (0-0), na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Análise: "Esperava mais do Inter nos dois jogos, sinceramente, pela qualidade que tem. Disse ontem que o Inzaghi tem feito bom trabalho, já ganhou alguns títulos, tem um plantel com muita qualidade, mas acho que fomos muito superiores com as armas que temos."

Inter defensivo: "Não esperava desde o início. Em Milão não esperava porque era início de eliminatória. Mas aqui foi desde o início do jogo. Esperava mais riqueza de jogo do Inter, mas também foi culpa nossa, condicionámos o Inter com bola. Limitamos os cruzamentos, a bola de ligação para os avançados, estivemos sempre muito concentrados. Limitámos muito o processo ofensivo do Inter. Sobre o perder tempo é uma pergunta que têm de fazer ao Inzaghi, mas o que se viu foi isso nos lançamentos de linha lateral, e aproveito para dar aqui um recado, os nossos apanha-bolas não podem estar sentados aos 85' e terem de ser os nossos jogadores a ir buscar a bola. Se tiver de tratar disso também, o farei no futuro."