"Os adeptos vêm para o Jamor com o espírito de fazer deste um dia especial..."

Declarações de Pepe na conferência de imprensa de antevisão do Braga-FC Porto, final da Taça de Portugal

Mística da Taça: "Ainda me faltam alguns anos como jogador, mas é esse convívio que há ao redor do estádio, essa troca de informação entre as pessoas, o convívio, churrasco... É um ambiente e um dia especial, não só para os jogadores, mas para os adeptos e para o futebol. É uma Taça onde todos desejam estar a disputar a final, mas são só duas épocas. Os adeptos que vêm para o Jamor vêm com o espírito de fazer deste um dia especial e nós sentimos muito isso. Queremos dar alegria aos adeptos".

Análise ao Braga: "O Braga é uma equipa muito boa, que já pudemos defrontar no campeonato, trabalha muito bem e sai muito bem na transição. Trabalhámos muito forte nesta semana, como é normal, para podermos estar preparados para dar uma boa resposta nesta final".

Interesse de clubes em Conceição: "Isso tem de perguntar ao presidente e ao mister. Cabe-nos treinar, estar disponíveis e dar o melhor em cada treino. Amanhã o mister optará pelo melhor onze e é com ele que teremos de ter força para disputar a final".