Os 40 anos de presidência de Pinto da Costa em fotografias

"Largos anos têm 14.600 dias" é a fotobiografia de Pinto da Costa que estará nas bancas a 7 de dezembro

O percurso do presidente do FC Porto, Pinto da Costa foi objeto de uma recolha sistemática de imagens que retratam o seu legado à frente dos dragões e o resultado é uma fotobiografia com 47 capítulos anuis e 336 páginas qúe será lançada a 7 de dezembro, mas que já se encontra em pré-venda por 27,70 euros.

"Largos anos têm 14.600 dias"tem o prefácio de D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, reúne cerca de 500 retratos (alguns inéditos) da vida e obra de Pinto da Costa. "O objetivo da obra fotobiográfica é colmatar essa lacuna e contribuir, através de uma perspetiva diferente, para um melhor conhecimento da história do presidente do FC Porto, que se confunde com a própria história do clube que conduziu aos mais altos patamares de afirmação nacional e internacional", pode lerse no site do FC Porto.