"Os 30 anos não significam nada, Taremi pode continuar a ser útil"

ENTREVISTA, PARTE III - Tarik espera permanência do iraniano e garante que o clube sabe lidar com o Ramadão.

Sektioui é um admirador de Taremi na equipa do FC Porto, sendo o goleador persa figura dos dragões há três temporadas. Agora que muito se discute a sua saída no final da época, havendo uma oferta milionária do Al Hilal, que não demoverá Taremi de dar primazia a um convite de topo ao nível europeu, o marroquino deixou o entendimento por onde pode passar o futuro do iraniano.

"Tem tudo para ter sucesso noutros campeonatos, tem imensas qualidades e os 30 anos não significam nada. Desde que se cuide bem, pode continuar a ser útil ao FC Porto ou a outro clube. Tem essa arte para marcar golos e jogar em equipa, garantindo muita coisa à equipa. O FC Porto sempre soube que contratava um avançado para durar algum tempo", expressou o antigo extremo marroquino, abordando o Ramadão pelo qual passou Taremi há bem pouco tempo.

"A primeira coisa a registar é que cada jogador muçulmano que cumpra o Ramadão está habituado a isso desde tenra idade. É um hábito, mas também algo científico. Nos nossos dias normais, comemos durante o dia e não comemos à noite, e dá-se a inversão no Ramadão. Mas também reconheço que jogando futebol é importante perceber quem está por perto e quem nos ajuda porque administrar o período requer cuidados no que comer e beber. Durante a minha passagem pelo FC Porto havia um protocolo muito competente do doutor Puga, que encontrava os alimentos perfeitos em energia e que nunca enchiam o estômago. A hidratação é fundamental. O atleta de ponta procura todas as ferramentas para estar ao mais alto nível e até acaba por comer melhor nesta altura. É muito uma questão de hábito, de fé e crença mas, mais importante, exige boa gestão", sublinhou.

"Mundial com Portugal e Espanha seria algo muito bom"

"O grande Mundial de Marrocos vem do esforço e dedicação do Rei Mohamed VI e do trabalho da Federação, que colocou muita abnegação e profissionalismo. Os resultados não são aleatórios, derivam de visão, planeamento e programação do sucesso, um processo iniciado há 14 anos. Estamos orgulhosos! Marrocos fez-se potência número 1 em África. Depois há Regragui, é como se fosse um irmão. É um amigo! Fomos companheiros de campo e colegas nos cursos para treinador. O sucesso dele é o nosso, desejo-lhe tudo de bom", afirma, medindo a candidatura ibérico-marroquina ao Mundial.

"Isso é algo muito bom, estou confiante. Acho que vão ter essa oportunidade", revela.