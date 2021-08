Os 23 convocados do FC Porto para o duelo com o Marítimo

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Dragões jogam no domingo (18h00) no reduto do Marítimo, em partida da terceira jornada da Liga Bwin.

Sérgio Conceição convocou 23 jogadores para o encontro de domingo (18h00) entre FC Porto e Marítimo, no Funchal, referente à terceira jornada da Liga Bwin.

Marchesín (a recuperar da artroscopia ao joelho direito) e Grujic (ainda condicionado) constam no boletim clínico e não foram incluídos na comitiva, à semelhança de Carraça, Diogo Leite, Fábio Cardoso e Nanu, estes por opção técnica.

Já Wendell, lateral brasileiro contratado ao Leverkusen, ainda não foi inscrito e também não conta para o duelo com os madeirenses.

Confira a lista de convocados do FC Porto:

-Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo;

- Defesas: Manafá, João Mário, Pepe, Marcano, Mbemba e Zaidu;

- Médios: Uribe, Sérgio Oliveira, Vítor Ferreira, Romário Baró, Otávio, Bruno Costa e Fábio Vieira;

- Avançados: Luis Díaz, Corona, Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Toni Martínez e Evanilson.