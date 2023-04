"Os 200 jogos na I Liga pelo FC Porto? Espero os cabelos brancos que vão aparecendo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo com o Boavista, da 30.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para as 18h00 de domingo, no Estádio do Dragão.

Nos últimos jogos a equipa não foi tão consistente e vimos o Sérgio muito desperto no banco. O FC Porto está a quatro pontos do Benfica e perdeu quatro pontos com equipas do fundo da tabela, causa-lhe amargo de boca? "São jogos e histórias diferentes. Também são momentos que as equipas atravessam e não queria passar por eles. Os grandes campeões são aqueles para quem a vitória sabe pouco e a derrota-se sente-se muito. Para quem anda sempre à procura de títulos, eles são normais. Aconteceram momentos desagradáveis durante a época. Nos últimos jogos a equipa teve um comportamento muitíssimo positivo e nada fazia prever um ou outro acidente que tivemos, que a nós custa muito, mas que faz parte das caminhadas das equipas. Olhar para trás não é importante. Estamos num bom momento em tudo, na atitude, no não adormecer, estarmos vivos, há que olhar para a frente. A forma como vivo o jogo ou gesticulo... no último jogo, perguntaram-me se o Namaso tinha saído por eu me ter irritado com ele. E saiu um título num jornal com isso, que eu disse que ao intervalo tinha retirado cinco ou seis e não foi por isso... se fosse por um ou outro raspanete tirava todos, era essa a ideia."

200 jogos na I Liga pelo FC Porto amanhã, o que espera daqui para a frente? "Espero os cabelos brancos que vão aparecendo. Fico contente com essas marcas, tenho alguns anos de treinador e de vida pela frente, não olho muito para os números, coincidem com algumas coisas interessantes, mas acontecem de forma natural. Estou tão focado no próximo jogo... fico satisfeito pelo percurso e pela equipa técnica, mas o mais importante não é o jogo."