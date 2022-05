Processo disciplinar a quatro jogadores e SAD do FC Porto após queixa do Benfica

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar a Diogo Costa, Manafá, Fábio Cardoso, Otávio e SAD do FC Porto

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu-se pela instauração de um processo disciplinar a quatro jogadores do FC Porto, no caso, Diogo Costa, Manafá, Fábio Cardoso, Otávio. Em causa, os cânticos insultuosos durante e após a festa do título do FC Porto.

Na madrugada de 14 para 15 de maio, ainda durante alguns festejos da conquista do título por parte do FC Porto, o médio Otávio fez um direto para a sua conta na rede social Instagram, no qual surgia acompanhado por Wilson Manafá e Fábio Cardoso.

Nesse vídeo, ouvem-se os referidos jogadores a entoar cânticos insultuosos para o Benfica, nomeadamente "SLB, SLB, SLB, filhos da p... SLB". Já quanto o guarda-redes os insultos terão sido proferidos noutras circunstâncias.

O processo disciplinar, que visa ainda a SAD do FC Porto, resulta de uma queixa apresentada pelo Benfica.